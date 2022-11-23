Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В среду, 23 ноября, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 – 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", – говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 925,9 миллиарда рублей.

В России с 2014 года действует заморозка накопительной части пенсии. Таким образом, отчисления в размере 6% от зарплаты направляются на выплаты нынешним пенсионерам. До 2014 года россияне могли сами решать, направлять средства на формирование накоплений или передать в страховую часть, увеличивая баллы для расчета размера пенсии.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, как можно получить всю накопленную пенсию разом. Она напомнила, что трудовая пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей.

По ее словам, страховую пенсию можно получить только при достижении пенсионного возраста, а накопительную – после того, как исполнится 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам. Однако, по словам эксперта, есть случаи, когда оба вида пенсий можно получить единовременно.



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