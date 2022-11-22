Индексация пенсий работающих россиян повлечет за собой негативные последствия – ПФР

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Индексация пенсий работающих россиян повлечет за собой негативные последствия. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда России (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщает издание РБК.

В ПФР считают, что на фоне повышения соцвыплаты лицам одной категории могут снизиться пенсии другой – неработающих россиян. Как уточнили в фонде, работающие пенсионеры получают зарплату, а получение пенсии является для них льготой.

Еще одним негативным последствием могут стать дополнительные траты из федерального бюджета. Они составят порядка 498,7 миллиарда рублей.

В фонде также напомнили, что отказ от индексации страховых пенсий работающим гражданам с 2016 года не привел к ухудшению ситуации на рынке труда и негативным последствиям в отношении доходов населения и развития экономики страны.

Ранее стало известно, что правительство РФ не поддержало индексацию пенсий для работающих россиян. С предложением об увеличении размера выплат выступила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Помимо дополнительных затрат из федерального бюджета, в заключении правительства называлась еще одна причина отказа. Кабмин РФ считает, что пенсия является компенсацией дохода гражданину в связи с наступлением нетрудоспособности из-за старости или инвалидности.



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