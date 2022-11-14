Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российское правительство не поддержало законопроект, предполагающий перерасчет и индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января будущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение кабмина.

Уточняется, что законопроект в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В материале говорится, что документ был отклонен в связи с тем, что он предполагает дополнительный расход средств из федерального бюджета.

В заключении правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко отмечается, что целевым назначением страховой пенсии является компенсация гражданину заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности из-за старости или инвалидности.



"Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования", – сказано в документе.

Ранее в Минтруде сообщили, что в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6 процентного пункта выше инфляции. В среднем выплаты увеличатся на тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции



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