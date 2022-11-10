Пенсионеры могут вернуть часть недоплаченных денег

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что пенсионеры могут повысить размер своих выплат, если будет произведен перерасчет. Об этом сообщает Life.ru.

Данная процедура выполняется как в заявительном, так и в беззаявительном порядках. В первом случае личное участие пенсионера не потребуется, во втором – необходимо предоставить соответствующие документы.

"Многие люди не знают, что имеют право на выплату средств пенсионных накоплений. Теперь они могут проверить, сколько денег им положено, и заявить о желании получить накопления через отделение МФЦ или "Почту России". Такая опция стала доступна с ноября", – добавила эксперт.

По информации Пенсионного фонда России, за перерасчетом пенсий могут обратиться люди, у которых появились новые иждивенцы. Кроме того, такая возможность есть у заработавших дополнительный стаж.

Условием для повышения выплат также названы случаи с пенсиями по потере второго кормильца и работа в селе, на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об индексации социальных выплат в России с 1 октября. Данная мера предусмотрена для социальных льгот, детских пособий и фиксированных выплат для граждан старше 80 лет.

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