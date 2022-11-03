Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии москвичей в 2023 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2023 году пенсии москвичей увеличатся более чем на 2 тысячи рублей. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее Мосгордума приняла сразу в трех чтениях городской бюджет на 2023 год. Как и ранее, он остается социально ориентированным. Более половины столичного бюджета (54%) в следующем году направят на соцпрограммы. В частности, на здравоохранение, образование, спорт и культуру.

По словам Сафонова, принятый бюджет предусматривает с 1 января 2023 года индексацию на 10% пособий и выплат пенсионерам, а также семьям с детьми.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Пенсии увеличатся более чем на 2 тысячи рублей, с 21 193 до 23 313 рублей. Это минимальная пенсия, которая будет выплачиваться вместе с доплатой от города пенсионерам.

"Таким образом город заботится о том, чтобы пенсионеры могли получать пенсию выше прожиточного минимума", – отметил экономист.

Ранее была названа категория граждан, которым с ноября повысят пенсии. Речь идет о тех, кто в октябре отпраздновал свое восьмидесятилетие. Таким пенсионерам полагается удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.



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