Эксперт назвала случаи, когда пенсия может вырасти в два раза

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Право на повышенную пенсию имеют граждане, которые работают или проживают на Севере. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на замдекана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.



Эксперт напомнила, что отработавшие в районах Крайнего Севера имеют право более раннего выхода на пенсию. По ее словам, для получения повышенной пенсии гражданам нужно подтвердить наличие стажа и необходимых пенсионных баллов.

"Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. И северный стаж засчитывается только по основному месту работы", – перечислила Григорьева.

Эксперт подчеркнула, что проживающим или работавшим в районах Крайнего Севера предоставлено право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она добавила, что в разных местностях предусмотрены разные повышающие коэффициенты к выплате одной из видов пенсии.

"Самый низкий коэффициент – 1,15 – установлен для Республики Карелия (за исключением Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского районов, города Кемь и подчиненных его администрации населенных пунктов и города Костомукша). А самый большой коэффициент – 2 – установлен для Острова Северного Ледовитого океана и его морей, отдельных местностей Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края и для всей территории Чукотского автономного округа", – рассказала Григорьева.

Специалист напомнила, что страховые пенсии назначают по старости или по инвалидности. Также учитывается наличие иждивенцев у претендующих на эти выплаты лиц. Григорьева отметила, что максимальную часть страховой пенсии по старости может получить человек, который достиг 80 лет и имеет трех и более иждивенцев. В этом случае размер выплаты составит 32 493,33 рубля.

Эксперт напомнила, что выплаты за отработанные годы на Севере граждане сохраняют даже после переезда. При этом для непрерывного получения выплаты к страховой пенсии по старости в связи с проживанием на Крайнем Севере нужно подтверждать каждый год.

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