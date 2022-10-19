Эксперт рассказал, как начать экономить деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый человек может научиться экономить деньги, главное – сделать первый шаг. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на независимого финансового эксперта Александра Патешмана.

По его словам, можно начать экономить понемногу каждый день, необязательно резко сокращать свои расходы. Патешман рекомендовал в магазине брать то, на что распространяется скидка или акция.

Эксперт посоветовал постараться экономить в течение недели, а в конце подсчитать сэкономленные средства и потратить их на то, на что обычно человек не тратит.

"То есть, например, купить по акции билет на самолет в Сочи и отдохнуть там. Или на SPA-салон. Чтобы было четкое понимание, какие бенефиты ты получаешь благодаря экономии", – сказал Патешман.

Эксперт отметил, что некоторые стесняются экономить, однако этот барьер можно преодолеть, если начать заниматься благотворительностью.

"Да, ты экономишь на пакете и ходишь в магазин со своей сумкой. Зато эти деньги пойдут на доброе дело", – подчеркнул Патешман.

Он заключил, что таким образом формируется навык, который в будущем позволит экономить для личных целей.

Ранее финансовый консультант Екатерина Астахова назвала допустимые для кредита случаи. По ее словам, брать кредиты в банках можно лишь для покупки жилья, автомобиля или для развития собственного дела.

Она пояснила, что заимствовать деньги у банка нужно только на вещи, которые будут приносить доход в будущем или улучшат качество жизни.



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