Россиянам напомнили об индексации выплат по льготам и пособиям с 1 октября

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С 1 октября в системе социальных выплат в России произойдет ряд значимых изменений, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В интервью агентству "Прайм" он рассказал, что в нескольких российских регионах с 1 октября будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан старше 80 лет.

Семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального, продолжил эксперт, должны подать до 1 октября заявление в ПФР для выплаты пособий на детей от 8 до 17 лет. В этом случае период выплат начнется с 1 апреля.

Федеральным льготникам, отметил Гиринский, необходимо определиться, в какой форме они хотят получать льготы с 1 января 2023 года. Речь идет об оплате в денежной или натуральной формах.

Что касается последнего, то возможно получение НСУ – так называемого набора социальных услуг, который включает в себя препараты, лекарства, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей инвалидов, а также путевки на санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован материнский капитал на второго ребенка. Он составит порядка 780 тысяч рублей.



Россияне получат почти 780 тысяч рублей за второго ребенка в 2023 году

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