Россиянам напомнили об индексации выплат по льготам и пособиям с 1 октября

Фото: depositphotos/Professor25
С 1 октября в системе социальных выплат в России произойдет ряд значимых изменений, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
В интервью агентству "Прайм" он рассказал, что в нескольких российских регионах с 1 октября будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан старше 80 лет.
Семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального, продолжил эксперт, должны подать до 1 октября заявление в ПФР для выплаты пособий на детей от 8 до 17 лет. В этом случае период выплат начнется с 1 апреля.
Федеральным льготникам, отметил Гиринский, необходимо определиться, в какой форме они хотят получать льготы с 1 января 2023 года. Речь идет об оплате в денежной или натуральной формах.
Что касается последнего, то возможно получение НСУ – так называемого набора социальных услуг, который включает в себя препараты, лекарства, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей инвалидов, а также путевки на санаторно-курортное лечение.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован материнский капитал на второго ребенка. Он составит порядка 780 тысяч рублей.
Россияне получат почти 780 тысяч рублей за второго ребенка в 2023 году
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: