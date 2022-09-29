Выплаты по больничному станут доступны для самозанятых в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самозанятые россияне смогут получать пособие по временной нетрудоспособности, заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

Он отметил, что Минтруд РФ представил модель добровольного социального страхования для самозанятых.

"Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели страхования будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и тот период, который был отработан по трудовому договору в прошлом", – цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, до конца 2022 года поправки в федеральное законодательство будут внесены в Госдуму.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитываться исходя из базового страхуемого дохода, который составит в 2023 году 32 484 рубля, а ежемесячный взнос – 1 247 рублей.

В первый год при выплате взносов от полугода до года и трудовом стаже свыше 8 лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 – выплата составит 22,7 тысячи рублей в месяц. В то время как при стаже от 5 до 8 лет – 80% с выплатой 18,1 тысячи рублей, при стаже менее 5 лет – 60% с выплатой 13,6 тысячи рублей.

Как отметили в ведомстве, после уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4, 25,9 и 19,4 тысячи рублей соответственно. Там также предупредили, что в случае неиспользования данных выплат размер взносов уменьшится.

"Так, после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов будет применен понижающий коэффициент 0,9, а после 24 месяцев – 0,7", – добавили в министерстве.

Уточняется, что больничные по программе добровольного страхования будут выдавать при болезнях, травмах, аборте или процедуре ЭКО, уходе за больным членом семьи, протезировании, лечении в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантине застрахованного или его ребенка до 7 лет или недееспособного члена семьи.

Пудов пояснил, что подключение к программе возможно с помощью приложения "Мой налог".

"При этом предусмотрена возможность уплачивать взносы равными платежами в течение года с использованием автоплатежа. То есть подключиться к страховой программе можно будет в максимально простом и удобном для гражданина режиме, через мобильное приложение, без справок и личных визитов", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ с 2023 года планирует упростить расчет выплаты по больничному. В ведомстве подготовили соответствующий проект.

Согласно документу, работодателям будет необходимо предоставлять информацию о зарплате непосредственно в налоговые органы, которые передадут сведения в Социальный фонд РФ.



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