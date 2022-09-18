Экономист рассказал, какие группы россиян ожидает повышение зарплат с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышение зарплат с 1 октября на 4–6% коснется бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов Владимира Путина. Об этом сообщил доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с РИА Новости/Прайм.

"Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий", – объяснил эксперт.

По словам экономиста, остальным россиянам указанной категории повысят размер оклада с 1 января 2023 года.

Тимофеев также подчеркнул, что осенние выплаты будут осуществляться через региональный бюджет, что повлияет на их размер.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ с 2023 года планирует упростить расчет выплаты по больничному. В ведомстве подготовили соответствующий проект.

Согласно документу, работодателям будет необходимо предоставлять информацию о зарплате непосредственно в налоговые органы, которые передадут сведения в Социальный фонд РФ.

