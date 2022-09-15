Минтруд РФ с 2023 года планирует упростить расчет выплаты по больничному

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Расчеты выплат по больничному планируется упростить со следующего года, соответствующий проект подготовлен Минтрудом РФ.

Согласно документу, работодателям будет необходимо предоставлять информацию о зарплате непосредственно в налоговые органы, которые передадут сведения в Социальный фонд РФ.

Отмечается, что выплаты по больничному рассчитываются из среднего заработка за два календарных года до года наступления временной нетрудоспособности. При трудоустройстве у другого работодателя при расчете пособия на новом месте работы необходимо учитывать прежний заработок.

"Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает. Все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа будут в распоряжении Социального фонда России даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу. С учетом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчета пособий по временной нетрудоспособности", – приводит РИА Новости слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Новый проект предусматривает аккумуляцию с 2023 года всей информации о заработной плате в Социальном фонде РФ, который будет назначать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках социального казначейства без требования дополнительных справок от заявителя.

Ранее директор по персоналу сервиса "Работа.ру" Юлия Санина рассказала, что во время больничного начальство не вправе принуждать человека к работе, однако при желании он может продолжить трудиться, но со снижением пособия по болезни.

В то же время сохранить в полном объеме и зарплату, и пособие можно – для этого необходимо договориться с начальством о работе на удаленке на период болезни.

Санина напомнила, что с текущего года листки нетрудоспособности оформляются дистанционно, поэтому Фонд социального страхования сам сообщает работодателю о заболевшем, а уже потом компания оповещает ФСС о выходе работника с больничного.

