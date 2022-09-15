Минтруд РФ с 2023 года планирует упростить расчет выплаты по больничному

Фото: depositphotos/Fascinadora
Расчеты выплат по больничному планируется упростить со следующего года, соответствующий проект подготовлен Минтрудом РФ.
Согласно документу, работодателям будет необходимо предоставлять информацию о зарплате непосредственно в налоговые органы, которые передадут сведения в Социальный фонд РФ.
Отмечается, что выплаты по больничному рассчитываются из среднего заработка за два календарных года до года наступления временной нетрудоспособности. При трудоустройстве у другого работодателя при расчете пособия на новом месте работы необходимо учитывать прежний заработок.
"Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает. Все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа будут в распоряжении Социального фонда России даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу. С учетом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчета пособий по временной нетрудоспособности", – приводит РИА Новости слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.
Новый проект предусматривает аккумуляцию с 2023 года всей информации о заработной плате в Социальном фонде РФ, который будет назначать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках социального казначейства без требования дополнительных справок от заявителя.
Ранее директор по персоналу сервиса "Работа.ру" Юлия Санина рассказала, что во время больничного начальство не вправе принуждать человека к работе, однако при желании он может продолжить трудиться, но со снижением пособия по болезни.
В то же время сохранить в полном объеме и зарплату, и пособие можно – для этого необходимо договориться с начальством о работе на удаленке на период болезни.
Санина напомнила, что с текущего года листки нетрудоспособности оформляются дистанционно, поэтому Фонд социального страхования сам сообщает работодателю о заболевшем, а уже потом компания оповещает ФСС о выходе работника с больничного.
Врач рассказал, как в больницах Москвы происходит оформление больничного листа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: