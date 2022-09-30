Что изменится в жизни россиян в октябре 2022 года

В октябре в России вступят в силу сразу несколько важных законов и постановлений. В частности, они касаются военных пенсионеров, клиентов банков и автолюбителей. Подробнее – в материале Москвы 24.

Довольствие военных и силовиков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 1 октября в России на 4% вырастет денежное довольствие военнослужащих и работников силовых структур. В частности, это коснется сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, таможенного ведомства, противопожарной службы и судебных приставов. Это же касается и других работников бюджетной сферы.

Кроме того, с 1 октября участники Великой Отечественной войны и члены их семей будут получать ежемесячную доплату в размере 15,5% от своей пенсии. При этом до 1-го числа военные пенсионеры получали доплаты в размере 19,5% – после этой даты их отменят. Однако за счет увеличения денежного довольствия пенсии рассчитают в сторону увеличения.

Работа банков

С 1 октября банки обяжут указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу (ту, что показывает доход, который получит клиент без дополнительных условий при сохранении денег на счету до конца срока) на первой странице договора. Цифра будет в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом. Кроме того, информацию банки обязаны разместить на сайтах и в любых точках продаж. Таким образом, количество попавшихся на рекламные уловки вкладчиков должно снизиться, считают в Банке России.

Помимо этого, с 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в своих банках запрет на онлайн-операции. Также их можно ограничить по максимальной сумме для одного перевода или установить лимит на определенный период времени. Отменить ограничения можно в любой момент. Такие меры помогут дополнительно защитить россиян от кибермошенников, сообщили в ЦБ.

Нововведения для автомобилистов

С 1 октября в России разрешат предъявлять водительские права в электронном виде. В этом поможет мобильное приложение "Госуслуги Авто". Пока эта возможность будет работать в качестве эксперимента: у водителя при себе все равно должно быть пластиковое водительское удостоверение.

Кроме того, с 1 октября владельцы полиса ОСАГО должны письменно уведомить страховую компанию при смене собственника машины. Таким образом, продать или подарить авто можно будет без расторжения полиса.

Помимо этого, страховщик теперь должен ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами экспертизы в течение пяти рабочих дней после того, как он их получит или проведет осмотр автомобиля (раньше это происходило только после письменного заявления водителя).

Также по новым правилам страховые компании могут без владельца машины узнавать информацию о смене ее госномера из специальной автоматизированной базы. Если страховщик выяснит эти сведения сам, он обязан сообщить об этом собственнику, после чего тот может внести изменения в полис ОСАГО.

Ведение бизнеса

С 1 октября вступит в силу постановление правительства, по которому бизнесу упростят обжалование проверок во время моратория на них. Жалобу по этому поводу можно направить через специальный сервис на госуслугах, а заверять ее теперь разрешили простой электронной подписью.

Мораторий на проверки действует до конца 2022 года. Он не касается инспекций социально значимых объектов на соблюдение санитарных и пожарных требований. Не распространяется мораторий и на проверки опасных производственных объектов.

Выплаты – на "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С 26 октября расширится список социальных выплат, которые начнут перечислять на карту "Мир". Это касается ежемесячной материальной помощи и пособия малоимущим россиянам, а также субсидий на оплату жилья и ЖКХ. Кроме того, на "Мир" будут переводить ежегодные выплаты гражданам, которые награждены знаком "Почетный донор".

Покупка авиабилетов

С 30 октября система бронирования билетов на самолет заработает на российском программном обеспечении. Такие меры приняты из-за антироссийских санкций: система будет защищена, если зарубежное ПО станет недоступно в России. Ведущие российские авиакомпании адаптируют свои системы бронирования к концу октября.

Проезд на МЦД

С 1 октября изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте в столице и области. В том числе, это касается и проезда на Московских центральных диаметрах. Внутри столицы поездка на МЦД будет стоить так же, как и раньше: 46 рублей при оплате картой "Тройка" и 51 рубль, если расплатиться банковской картой. А вот по билету "Кошелек" карты "Тройка" стоимость в пригородной зоне вырастет до 60 рублей, по банковской карте – до 65-ти. Цена абонементов на МЦД осталась на прежнем уровне. Бесплатными останутся и пересадки на метро и МЦК по карте "Тройка".