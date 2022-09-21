Возможность предъявлять электронные права появится с 1 октября в РФ в тестовом режиме

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С 1 октября у россиян в тестовом режиме появится возможность предъявить водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто", заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников на форуме Kazan Digital Week.

"Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто", – приводит его слова РИА Новости.

Черников уточнил, что в настоящее время в ПДД готовятся поправки для полной легализации электронных прав. Кроме того, ведется работа для предоставления доступа к документу автомобилистам по всей России, в том числе в режиме офлайн.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в России могут появиться электронные водительские права. Как отмечал Черников, электронное удостоверение должно стать востребованным среди большинства участников дорожного движения.

