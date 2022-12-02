В ГД внесли законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене налоговых вычетов с выплат нуждающимся студентам колледжей и высших учебных заведений. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам колледжей и вузов", – говорится в сообщении.

В настоящее время суммы до 4 тысяч рублей включительно не облагаются налоговыми вычетами, свыше – рассчитываются с учетом снятия 13%.

В настоящее время помощь государства в период обучения в вузе или колледже предоставляется лицам, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и другим категориям, нуждающимся в поддержке. Число таких студентов в России составляет более 600 тысяч.

Ранее в России предложили сделать бесплатным высшее образование для получающих его на Дальнем Востоке. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что подобная мера позволит увеличить число молодого населения в регионе. С просьбой оценить целесообразность предложения он обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.



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