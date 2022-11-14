Сенатор оценила идею сделать высшее образование на Дальнем Востоке бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образование на Дальнем Востоке, в том числе и высшее, нуждается в поддержке, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Так она отреагировала на предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова перевести дальневосточные вузы исключительно на бесплатное обучение.

Однако, по ее мнению, если всем предоставить гарантированную возможность получить бесплатное образование вне зависимости от знаний, это отрицательно скажется на рейтинге и на уровне подготовки таких специалистов.

"На мой взгляд, должна остаться конкуренция, а поддерживать нужно через интересные исследования, через систему грантов для того, чтобы наши дальневосточные университеты были включены в общефедеральную повестку, чтобы они являлись активными участниками конкурсов, проектов. Всего того, что будет повышать престиж того или иного учебного заведения. И, конечно же, инфраструктура", – цитирует Гумерову RT.

Ранее Орлов предложил организовать в вузах Дальнего Востока исключительно бюджетное образование с сохранением или расширением существующих квот для поступающих. Он объяснил, что на ДФО приходится свыше 40% территории России, а проживают там около 5% населения. Главными проблемами остаются низкая заселенность и привлечение молодых людей в регион. Бесплатное высшее образование в вузах Дальнего Востока могло бы помочь в решении этих вопросов, отметил Орлов.

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