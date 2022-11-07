Минобрнауки предложило повысить некоторые именные стипендии для студентов и аспирантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки России выступило с предложением повысить некоторые именные стипендии для студентов до 15 тысяч рублей, для аспирантов – до 20. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также предлагается увеличить указанное количество выплат до 10.

"Планируется учредить стипендии имени выдающегося ученого Сергея Павловича Королева для обучающихся в области инженерного дела. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов", – говорится в сообщении.

В частности, министерство рекомендовало назначить с 2023 года:

10 стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц ‎(каждая) для студентов экономических факультетов государственных вузов;

10 стипендий имени государственного деятеля Юрия Маслюкова в размере 15 тысяч рублей для студентов;

10 стипендий имени профессора, заслуженного ученого Владимира Туманова в размере 15 тысяч рублей для студентов по направлению подготовки "юриспруденция", а также 10 стипендий в размере 20 тысяч рублей для аспирантов вузов и научных организаций, обучающихся по программам подготовки научных ‎и научно-педагогических кадров в области юриспруденции;

10 стипендий имени поэта и публициста Андрея Вознесенского в размере 15 тысяч рублей для студентов, изучающих литературу и журналистику;

10 стипендий имени литературоведа, историка и филолога Дмитрия Лихачева.

Кроме того, Минобрнауки разместило обновленную версию постановления правительства РФ "О персональных стипендиях имени А. А. Зиновьева для студентов философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова". Выплаты увеличат с 5 до 15 тысяч рублей в месяц.

Для студентов и аспирантов, имеющих значительные достижения в области инженерного дела, с 1 сентября следующего года будут введены 10 стипендий в размере 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно. Министерство будет присуждать стипендии на конкурсной основе, на присуждение выплаты смогут претендовать студенты бакалавриата и специалитета начиная со второго курса, магистранты и аспиранты – с первого года обучения.

Финансовое обеспечение выплат производится в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Ранее стало известно, что с начала учебного года академическая стипендия студентов вузов может составить 1 967 рублей, а у учеников среднего профессионального образования – 713 рублей. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.



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