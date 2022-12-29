В ГД внесли проект о максимальных мерах поддержки всех жен погибших военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли в Госдуму проект о максимальных мерах поддержки всех жен военных, погибших при исполнении долга. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что соответствующие поправки планируется внести в закон "О ветеранах".

В настоящее время супругам погибших военных, которые живут с детьми и другими членами семьи, и проживающим одиноко вдовам предоставляют разные меры поддержки.

Володин пообещал продолжить работать над законами в поддержку военных и их семей.

"Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", – сказал спикер Госдумы.

Ранее член Совета по правам человека Юлия Белехова рассказала о разработке в России мер поддержки, которые планируется ввести для семей, где есть пропавшие без вести участники спецоперации РФ на Украине. Он объяснила, что после признания человека пропавшим без вести выплаты его семье приостанавливаются.



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