Правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на выплату пенсий и надбавок по социальным выплатам в 2022 и 2023 годах, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", – сказал премьер.

Мишустин отметил, что эти средства также будут направлены на другие социальные нужды, в том числе на организацию ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам.

"Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку от государства без сбоев", – добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году составит 264 месяца. Таким образом, в следующем году он останется на уровне 2021 и 2022 годов.

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