Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам по детским выплатам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству РФ при необходимости оказывать поддержку регионам по выплатам в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, кабмину предстоит обеспечить сопровождение внедрения в новом году ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка. При этом правительству нужно будет проконтролировать правильность назначения выплат, их начисления и своевременность.

"Обеспечить реализацию мер по информированию граждан об условиях и порядке назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, созданию удобных и доступных для населения возможностей его оформления и получения", – говорится в сообщении.

Доклад по теме необходимо предоставить до 30 декабря 2022 года, а далее придется делать это ежеквартально.

Ранее Путин заявил о необходимости запустить единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин с 2023 года. Он подчеркнул, что ситуацию с доходами семей с детьми нужно постоянно держать на контроле.

Президент также потребовал внимательно отслеживать, как запуск нового механизма будет реализовываться на практике.



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