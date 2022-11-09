Единое пособие для нуждающихся семей необходимо запустить с 2023 года – Путин

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Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно заработать с 2023 года, несмотря ни на что, заявил Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей.

"Это была достаточно долгая дорога – к достижению того результата, к которому мы стремимся, и который должен быть достигнут со следующего года. <...> И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить", – приводит слова президента ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что механизм должен быть эффективным, а ситуацию с доходами семей с детьми нужно постоянно держать на контроле. В данной сфере, отметил Путин, нужно принимать адресные и выверенные решения.

Президент также потребовал внимательно отслеживать, как запуск нового механизма будет реализовываться на практике. Он отметил, что оформление и получение единого пособия должно быть максимально удобным, простым и понятным для граждан.

Универсальное пособие для нуждающихся семей объединит пособия на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, выплату для беременных и ряд других.

Как сообщил ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, размер такого пособия составит 13 900 рублей. Для получения выплаты необходимо будет подать онлайн всего одно заявление. При этом, по его словам, при назначении пособия будет производиться комплексная оценка нуждаемости.



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