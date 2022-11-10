Путин поручил изучить возможность предоставить налоговые льготы работающим родителям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность предоставления налоговых льгот работающим родителям. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Разработать и представить комплекс мер в целях увеличения реальных доходов семей, имеющих детей и являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка (детей)", – указано в поручении.

Кроме того, может быть проработан вопрос о сохранении социальных выплат, но частично.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доложить о работе необходимо до 15 января 2023 года.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что для получения единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных потребуется подать соответствующее заявление. Среднедушевой доход для выплаты полагается семьям со среднедушевым доходом не больше одного прожиточного минимума в конкретном регионе.

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