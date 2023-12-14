Путин предложил повысить подъемные по "Земскому доктору" до 2 млн в новых регионах РФ

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В новых регионах России следует повысить подъемные по программе "Земский доктор" до 2 миллионов рублей для врачей и до 1 миллиона – для фельдшеров. С таким предложением Владимир Путин выступил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для земского доктора: для докторов – до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров – до миллиона рублей", – указал президент.

Ранее в Госдуму внесли инициативу, которая предполагает увеличение оплаты труда и установление дополнительного отпуска для жителей новых регионов. Речь идет о сотрудниках, работающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

До этого российское правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ. Как уточнил Михаил Мишустин, в рамках реализации власти намерены перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды.

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