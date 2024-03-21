Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца недели в столице установится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

При этом, как заявляют синоптики, температурный фон будет близок к норме и немного выше. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что ночью температура будет заметно снижаться.

Переменная облачность прогнозируется в четверг, 21 марта. Осадков в этот день не будет, ветер ожидается юго-восточный и южный. Дневная температура будет колебаться в диапазоне 5–7 градусов. В пятницу, 22 марта, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночные показатели температуры будут на уровне от минус 7 до минус 2 градусов. Днем, в свою очередь, они поднимутся до 3–8 градусов.

В субботу, 23 марта, возможны небольшие осадки. Ночью станет теплее – ожидается 2–3 градуса, а днем столбики термометров будут показывать 5–10 градусов. В предстоящие выходные, 23 и 24 марта, на погоду в Москве будет влиять циклон с северо-запада. Он усилит облачность, принесет осадки, а также увеличит температуру до 5–10 градусов.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Крыму, куда, по ее словам, уже пришла настоящая весна.

"Дневная температура уверенно преодолевает отметку 10 градусов, фон температуры превышает норму на 2–3 градуса", – отметила она.

Ранее Позднякова сообщила, что текущий март в Москве может стать одним из самых сухих в этом столетии. До конца марта выпадет еще не более 4–5 миллиметров осадков, уточнила она. Таким образом, общее количество за месяц не превысит 10 миллиметров.



До 4 градусов тепла ожидается в столице днем 21 марта