В Москве ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на нескольких улицах в Тверском районе Москвы ограничат 23 апреля из-за проведения репетиции с участием военной техники к 9 Мая. Об этом заявила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что проезд будет заблокирован на улице Тверской, а именно – от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой. При этом движение будет перекрыто по участку 1-й Тверской-Ямской улицы (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека), а также на Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской улицы).

Кроме того, нельзя будет проехать в районе участка улицы Охотный Ряд (от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка) и участка Большой Никитской улицы (от Моховой улицы до Романова переулка).

"Для проезда также будет закрыт съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице", – сказано в сообщении.

Водителей также предупредили о возможных временных ограничениях на участках Тверского бульвара (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстного бульвара (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большого Путинковского переулка (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы).

В Дептрансе уточнили, что все ограничения будут действовать 23 апреля с 21:00 до окончания самого мероприятия.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в торжественном мероприятии 9 Мая примут участие свыше 9 тысяч человек, а также 75 единиц техники и авиация. В пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которых разделят по видам войск ВС России.

