В Серебряном бору стартовало локальное благоустройство

Чтобы сделать Серебряный бор еще более комфортным для отдыха, было решено усовершенствовать некоторые детали. Так, панируется расширить пляжи, обновить лавочки, оборудовать пикниковые зоны. Также здесь установят вышки для спасателей, пост охраны и систему видеонаблюдения.

Все работы проведут с учетом природоохранных стандартов. Помогать в этом будут экологические сообщества Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.