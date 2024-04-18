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18 апреля, 11:45

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Лебеди начали возвращаться в московские парки

Лебеди начали возвращаться в московские парки

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В московские парки стали возвращаться лебеди. На зиму птиц перемещают в теплые вольеры, где они получают сбалансированное питание. А с потеплением их выпускают обратно в привычную среду – в весенне-летнее время лебеди уже могут добывать себе корм самостоятельно. Отмечается, что сотрудники парков продолжают подкармливать птиц дополнительной пищей с витаминами.

Москвичи могут увидеть лебедей в разных частях города. Птицы возвращаются в парк "Митино", Парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также в другие места столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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