Лебеди начали возвращаться в московские парки

В московские парки стали возвращаться лебеди. На зиму птиц перемещают в теплые вольеры, где они получают сбалансированное питание. А с потеплением их выпускают обратно в привычную среду – в весенне-летнее время лебеди уже могут добывать себе корм самостоятельно. Отмечается, что сотрудники парков продолжают подкармливать птиц дополнительной пищей с витаминами.

Москвичи могут увидеть лебедей в разных частях города. Птицы возвращаются в парк "Митино", Парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также в другие места столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.