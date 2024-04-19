"Город без окраин": Раменки

Как только в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах открывается новый сезон экскурсий, Елена Иванова спешит туда. Можно полюбоваться на подснежники и другие первоцветы, а также посетить альпинарий, на прополке которого в детстве она заработала первые деньги.

В районе Раменки есть много интересных достопримечательностей. Например, ДК "Высотник", откуда Елена Иванова провожала одноклассников в армию, или Мосфильмовская улица, где прошли ее детство и юность, а также киностудия "Мосфильм", где во время школьной практики героиня программы делала матрешек для комедии "Невероятные приключения итальянцев в России".

Подробности – в программе "Город без окраин".