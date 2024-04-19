Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 10:45

Город

"Город без окраин": Раменки

"Город без окраин": Раменки

Новости часа: с начала года в Москве построен 21 социальный объект

Столичные парки закрыли из-за непогоды

Телеканал Москва 24 показал, какая погода в разных частях столицы днем 19 апреля

Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

"Это Москва. Соц.блок": центр крови. День донора

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Новости часа: более 2,5 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала 2024 года

К летнему сезону в Серебряном Бору проведут локальное благоустройство

Собянин: с начала года в Москве построено девять детсадов и три школы

Как только в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах открывается новый сезон экскурсий, Елена Иванова спешит туда. Можно полюбоваться на подснежники и другие первоцветы, а также посетить альпинарий, на прополке которого в детстве она заработала первые деньги.

В районе Раменки есть много интересных достопримечательностей. Например, ДК "Высотник", откуда Елена Иванова провожала одноклассников в армию, или Мосфильмовская улица, где прошли ее детство и юность, а также киностудия "Мосфильм", где во время школьной практики героиня программы делала матрешек для комедии "Невероятные приключения итальянцев в России".

Подробности – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика