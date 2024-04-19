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19 апреля, 12:00

Общество

Партнерами московских колледжей стали более 200 новых работодателей

Партнерами московских колледжей стали более 200 новых работодателей

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Более 200 работодателей за год стали новыми партнерами московских колледжей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сотрудничество колледжей с работодателями позволяет студентам практиковаться на производствах и выполнять реальные рабочие задачи. Таким образом учащиеся получают полезные навыки и повышают свои шансы быстрее трудоустроиться после окончания обучения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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