19 апреля, 12:00Общество
Партнерами московских колледжей стали более 200 новых работодателей
Более 200 работодателей за год стали новыми партнерами московских колледжей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сотрудничество колледжей с работодателями позволяет студентам практиковаться на производствах и выполнять реальные рабочие задачи. Таким образом учащиеся получают полезные навыки и повышают свои шансы быстрее трудоустроиться после окончания обучения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.