"Мой район. Новости": девятибальный шторм обрушится на Москву

Девятибальный шторм обрушится на Москву. За сутки в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности. Сила шторма достигнет 9 баллов из 12 возможных.

Ромео и Джульетта вернулись в Лианозовский парк. И расставаться не собираются. В отличие от шекспировских героев пара лебедей вместе уже 14 лет.

Остаться без парковки могут жильцы домов по улице Юности. 1 мая заканчивается срок годности абонемента. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, задуматься о продлении пропуска следует уже сейчас. Постоянные пользователи могут сделать это в приоритетном порядке до 25 апреля.

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