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19 апреля, 00:20

Общество

"Мой район. Новости": девятибальный шторм обрушится на Москву

"Мой район. Новости": девятибальный шторм обрушится на Москву

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

"Безопасный город": москвичка подала в суд на ветклинику после смерти собаки

Москвичам рассказали о главных новостях 18 апреля

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города

Гроза и дожди: москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды

В Москве ожидаются гроза и сильный дождь вечером 18 апреля

Жителей Москвы предупредили о непогоде вечером 18 апреля

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

40% месячной нормы осадков может выпасть в столице за 18–19 апреля

Девятибальный шторм обрушится на Москву. За сутки в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности. Сила шторма достигнет 9 баллов из 12 возможных.

Ромео и Джульетта вернулись в Лианозовский парк. И расставаться не собираются. В отличие от шекспировских героев пара лебедей вместе уже 14 лет.

Остаться без парковки могут жильцы домов по улице Юности. 1 мая заканчивается срок годности абонемента. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, задуматься о продлении пропуска следует уже сейчас. Постоянные пользователи могут сделать это в приоритетном порядке до 25 апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости"

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