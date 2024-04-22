"Мой район": инновации Московского метрополитена. Пресненский район

Московское метро – самый комфортный и безопасный пассажирский транспорт в мире. Кроме того, это еще и музей, и театр, и то место, где работают технологии будущего. Столичная подземка – единственная в мире, где бесплатный беспроводной интернет есть на всех линиях. Вдобавок к этому, на ней самая низкая стоимость поездок в мире. Например, по цене чашки кофе можно проехать расстояние в 6 раз больше, чем в Лондоне.

За последние 10 лет схема метро увеличилась почти в 2 раза. Информационные экраны, удобная навигация, возможность бесконтактной оплаты проезда, чистый воздух, низкий уровень шума – столичное метро меняется со скоростью летящего по подземному туннелю поезда.

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