Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 19:10

Транспорт

"Мой район": инновации Московского метрополитена. Пресненский район

"Мой район": инновации Московского метрополитена. Пресненский район

Сезон проката станционных велосипедов стартовал в Москве

"Мой район. Новости": теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" выйдут на маршруты 27 апреля

В РФ утвердили обновленное расписание ЕГЭ-2024

Новости мира: общемировые оборонные расходы выросли на 7%

Новая Рублево-Архангельская линия появится в московской подземке

Причалы и набережные в Москве подготовили к началу летней навигации

В России начнется эксперимент по переводу студенческих билетов в электронный вид

Новые аккумуляторы и зарядные станции для электротранспорта будут выпускать в Москве

График движения поездов на МЦД-2 изменится 28 и 29 апреля

Московское метро – самый комфортный и безопасный пассажирский транспорт в мире. Кроме того, это еще и музей, и театр, и то место, где работают технологии будущего. Столичная подземка – единственная в мире, где бесплатный беспроводной интернет есть на всех линиях. Вдобавок к этому, на ней самая низкая стоимость поездок в мире. Например, по цене чашки кофе можно проехать расстояние в 6 раз больше, чем в Лондоне.

За последние 10 лет схема метро увеличилась почти в 2 раза. Информационные экраны, удобная навигация, возможность бесконтактной оплаты проезда, чистый воздух, низкий уровень шума – столичное метро меняется со скоростью летящего по подземному туннелю поезда.

Подробнее – в программе "Мой район".

Читайте также
Программа: Мой район
транспортвидеоЕвгений Додолев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика