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18 апреля, 08:30

Культура

Около 170 мероприятий подготовили в рамках Дней культурного наследия в столице

Около 170 мероприятий подготовили в рамках Дней культурного наследия в столице

Экскурсия "Черно-белый космос" пройдет в московской галерее "Ходынка" 21 апреля

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Более 170 мероприятий подготовили в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия. Работать будут почти 100 площадок.

В воскресенье, 21 апреля, гостей ждут лекции искусствоведов и историков, экскурсии, мастер-классы, квесты и концерты. Вход в подведомственные городу музеи и выставочные залы будет бесплатным, но на мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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