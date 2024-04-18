Около 170 мероприятий подготовили в рамках Дней культурного наследия в столице

Более 170 мероприятий подготовили в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия. Работать будут почти 100 площадок.

В воскресенье, 21 апреля, гостей ждут лекции искусствоведов и историков, экскурсии, мастер-классы, квесты и концерты. Вход в подведомственные городу музеи и выставочные залы будет бесплатным, но на мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.