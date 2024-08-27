Стоматолог рассказала, как выбрать освежающую зубную пасту

Ка рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди, зубные пасты могут быть как абразивными, так и неабразивными. Для ежедневного применения подходят те, у которых индекс RDA составляет от 50 до 100.

Кроме того, Маруфиди рекомендует выбирать средства гигиены, в которых есть мята, корица и кардамон. Они обладают бактерицидными свойствами и освежают дыхание. А укрепить зубную эмаль помогут кальций и фтор.

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