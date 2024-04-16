Врач-стоматолог рассказал, как выбрать отбеливающую зубную пасту. Есть два вида паст: первый тип содержит абразивные частицы, которые полируют зубы, а во вторую разновидность включили компоненты, отбеливающие эмаль. Второй тип паст более щадящий, считает эксперт.

Действительно ли фиолетовая паста нейтрализует желтизну зубов? Как часто можно чистить зубы отбеливающей пастой? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.