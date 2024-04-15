Синоптик Ильин спрогнозировал дожди на этой неделе в регионах Центральной России

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Аномально высокая температура, но с дождями и порывистым ветром ожидается в регионах Центральной России на этой неделе, сообщил радио КП синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, порывы ветра будут достигать до 12–17 метров в секунду, а максимальная температура до четверга, 18 апреля, составит 9–14 градусов днем, 3–8 – ночью.

Синоптик рассказал, что в Московской области потепление будет недолгим. Уже с четверга температура начнет снижаться и достигнет околонулевых отметок или даже уйдет в минус.

"Где-то будут небольшие заморозки, в основном на севере и северо-западе Московской области. Не исключено, что будет не просто дождь, а дождь с мокрым снегом. Особенно такая вероятность велика в ночь с пятницы на субботу", – отметил Ильин.

Впрочем, в выходные в столице станет уже теплее. По оценкам синоптика, в воскресенье, 21 апреля, в городе ожидается до плюс 15 градусов.

Тем временем в южных регионах прогнозируется летняя температура на протяжении почти всей недели. Воздух прогреется до 25–30 градусов без существенных осадков. К выходным метеоусловия могут испортиться. Ожидается прохождение холодного фронта и усиление ветра до 18–23 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе ожидаются дожди и сильное потепление до 19 апреля. В среду и четверг также ожидаются интенсивные и продолжительные осадки. Дождь закончится под утро пятницы, 19 апреля.

Температура воздуха на неделе будет в пределах 9–13 градусов тепла. В пятницу ветер с восточного перейдет на южный и столбики термометров могут показать до 18 градусов.

Ранее Ильин заявил, что с 15 по 21 апреля может выпасть месячная норма осадков. Он дополнил, что погода на неделе составит от 9 до 14 градусов. А в воскресенье ожидается потепление до 16 градусов.