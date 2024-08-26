30-градусная жара ожидается в Москве 27 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве 27 августа достигнет 30 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с жарой ведомство рекомендовало москвичам и гостям города быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, горожан призвали соблюдать требования пожарной безопасности.

При необходимости жители могут позвонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия главка МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

На текущей неделе температура воздуха в Москве поднимется до 28–30 градусов. Осадков не прогнозируется, лишь 28 августа местами пройдет небольшой дождь. 29 и 30 августа воздух прогреется до 26–28 градусов, 31 августа – до 23–28 градусов, 1 сентября – до 24–29 градусов. Между тем температура в городских водоемах достигнет 21–22 градусов.