Новости регионов: температура воздуха выше 30 градусов ожидается в 10 субъектах РФ

В конце августа как минимум в 10 регионах РФ ожидается температура воздуха выше 30 градусов. Среди таких субъектов – Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская, Орловская области. Жару также спрогнозировали в Калмыкии, Астраханской и Ленинградской областях.

Также стало известно, что в Ростовской области перевернувшаяся фура перекрыла трассу М-4. Это произошло в районе хутора Могилянский. На месте аварии сформировался затор на несколько километров.

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