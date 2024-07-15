15 июля, 09:15Новости
Новости регионов: фестиваль сальсы прошел в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в прошедшие выходные состоялся фестиваль сальсы. В порту Севкабель все желающие могли научиться азам латиноамериканского танца, а также попробовать смастерить сомбреро и выучить несколько слов на португальском языке.
Тем временем в Саратове прошел традиционный красочный фестиваль воздушных змеев, в котором участвовали сотни горожан. А завершилось мероприятие угощением гостей окрошкой.
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