Новости регионов: фестиваль сальсы прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в прошедшие выходные состоялся фестиваль сальсы. В порту Севкабель все желающие могли научиться азам латиноамериканского танца, а также попробовать смастерить сомбреро и выучить несколько слов на португальском языке.

Тем временем в Саратове прошел традиционный красочный фестиваль воздушных змеев, в котором участвовали сотни горожан. А завершилось мероприятие угощением гостей окрошкой.

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