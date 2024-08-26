Бесплатную воду начали раздавать в столичном транспорте из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров начали раздавать бутылки с водой в городском транспорте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, бутылку воды можно получить на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Кроме того, с 14:00 их предлагают на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота, Южные ворота. Сотрудники ЦППК раздают воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи.

Более того, бесплатно взять бутылки воды пассажиры могут в экспресс-автобусах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

"В столицу вернулась жара, мы продолжаем раздавать бесплатные бутылки с водой для пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Взять воду можно на станциях метро и МЦД, на вокзалах и автовокзалах, а также в автобусах "Аэроэкспресса" и на причалах речного электротранспорта", – добавил Ликсутов.

26 августа столбики термометров в столице поднимутся до 30 градусов. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 17:00.

Москвичам и гостям столицы рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Также следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

