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30 октября, 12:45

Технологии

"Техно": компания Runway представила генеративный инструмент для создания мультфильмов

"Техно": компания Runway представила генеративный инструмент для создания мультфильмов

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Компания Runway представила новый генеративный инструмент, который значительно упрощает процесс создания персонажей в мультфильмах. Теперь для этого не нужно долго рисовать – достаточно снять видео с нужными движениями, и нейросеть автоматически захватит выражение лица из исходного материала и воспроизведет его на персонажах, созданных искусственным интеллектом.

Нейросеть также фиксирует мелкие детали, такие как движение глаз и стиль подачи. Подробнее – в программе "Техно".

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