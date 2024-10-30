"Техно": компания Runway представила генеративный инструмент для создания мультфильмов

Компания Runway представила новый генеративный инструмент, который значительно упрощает процесс создания персонажей в мультфильмах. Теперь для этого не нужно долго рисовать – достаточно снять видео с нужными движениями, и нейросеть автоматически захватит выражение лица из исходного материала и воспроизведет его на персонажах, созданных искусственным интеллектом.

Нейросеть также фиксирует мелкие детали, такие как движение глаз и стиль подачи. Подробнее – в программе "Техно".