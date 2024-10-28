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28 октября, 13:45

В мире

Новости мира: сильнейшие снегопады накрыли Турцию

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Сильнейшие снегопады продолжаются в ряде районов Турции. Туда пришла ранняя зима. Многие дороги оказались непроходимыми. Местами высота снежного покрова достигла 50 сантиметров. Вместе с тем на юге страны продолжается пляжный сезон.

Сильное наводнение произошло в итальянской провинции Тоскана. Из-за длительных дождей реки вышли из берегов, а улицы городов оказались полностью затоплены. Ранее, 27 октября, в Италии также затопило север страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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