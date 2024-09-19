Диетолог Павлюк: питание по методу тарелки является основой всех систем по миру

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Метод тарелки помогает сбалансировать рацион, учитывая различные группы продуктов. Его основная идея заключается в том, чтобы представить свою тарелку, разделив ее на несколько частей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Наталью Павлюк.

Эксперт считает этот метод важным и эффективным подходом, который является основой всех систем питания по миру. Человеку, который стремится похудеть, следует питаться три раза в день.

"Три основных, традиционных приема пищи – завтрак, обед и ужин. Разница заключается в том, что на завтрак следует распределить пищу так: одна треть – белки, одна треть – крахмалистые продукты, а оставшаяся треть – фрукты. Гарвардская система предлагает на ужин отправить овощи, на завтрак – фрукты, а на обед рекомендуется смешивать фрукты и овощи", – объяснила Павлюк.

Специалист уточнила, что многие российские эксперты поступают так же. На вопрос о допустимости перекусов между основными приемами пищи диетолог ответила положительно. Однако, по ее мнению, в качестве перекуса не стоит использовать питьевые йогурты, так как в них много сахара. С ее слов, в России традиционно первым завтраком считается фрукт, творожная запеканка, творог, а вторым завтраком – напиток из шиповника и бутерброд.

Если рассмотреть другие системы питания, то есть подходы, которые предлагают фрукты и овощи для снижения веса, продолжила диетолог. Если обратить внимание на мировую науку и все доказанные факты, то можно увидеть, что они соответствуют принципам пищевой пирамиды. Важно сочетать продукты в небольших количествах, подчеркнула Павлюк.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему нельзя резко переходить на бессолевую диету. По ее мнению, отказ от содержащих поваренную соль продуктов может стать причиной снижения артериального давления. Это произойдет из-за того, что водно-солевой баланс организма начнет изменяться при таком питании.