Эндокринолог Павлова рассказала о последствиях интервального голодания

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Концепция интервального голодания основана на ложных заявлениях и стереотипах, заявила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она отметила, что сторонники такого подхода к питанию утверждают, что за ним стоит наука, и ссылаются на работы нобелевского лауреата, японского ученого Ёсинори Осуми. По их мнению, интервальное голодание связано с аутофагией. Этот термин означает процесс "поедания" клетками организма отходов переработанных веществ и различных вредных клеток, например онкологических.

Также те, кто придерживается интервального голодания, утверждают, что такой режим позволяет предотвращать повышение уровня инсулина в крови, которое всегда происходит при приеме пищи.

"Все это не соответствует действительности", – подчеркнула Павлова в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что при режиме питания 8/16 человек должен выбрать для себя пищевое окно. Он сможет есть в период с полудня до 20:00 или с 08:00 до 16:00, пояснила врач.

В случае применения первой схемы придется отказаться от полноценного завтрака. Эндокринолог подчеркнула, что такое решение может нанести вред организму, поскольку, когда человек не ест утром, он не оставляет своему телу возможность для поддержания мышечной массы. Это ведет к дополнительной выработке кортизола. Уровень этого гормона будет расти по утрам в связи с тем, что отсутствие пищи после начала активного бодрствования станет для организма стрессовой ситуацией.

Если же выбрать схему интервального голодания, при которой есть можно до 16:00, человеку придется отказываться от ужина, отметила специалист. Она обратила внимание, что людей, которые отходят ко сну в 21:00, довольно мало. При таком режиме отказ от вечернего приема пищи приведет к тому, что человек не будет получать питательные вещества в период активной физической и умственной нагрузки на протяжении слишком долгого времени. Так повышается риск, что он не успеет набрать суточную норму белка. Это приведет к началу постепенного разрушения мышц.

Также эксперт подчеркнула, что результаты недавних научных исследований показали, что интервальное голодание может привести к росту риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Главное, "сектантство" интервального голодания во многом строилось на утверждении, что при таком способе питания снижаются риски онкологии. Нет. В этом исследовании было показано, что риск умереть преждевременно у человека с онкологическим заболеванием значительно выше, если он придерживается интервального голодания. Рассыпалась вся эта теория", – подвела итог своим рассуждениям медик.

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