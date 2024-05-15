Диетолог Залетова объяснила, почему нельзя резко переходить на бессолевую диету

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Если резко перейти на бессолевую диету (отказ от продуктов с содержанием поваренной соли), то это может привести к снижению артериального давления из-за изменений водно-солевого баланса организма. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, если человек привык есть много соли, особенно скрытой в сосисках, пельменях, колбасах, то резко убирать это из рациона не стоит. Сначала врач рекомендует отказаться от наиболее соленой еды и посмотреть на самочувствие и давление.

Бессолевая диета, продолжила Залетова, в том числе используется при лечении гипертонии. Медики рекомендуют такую диету практически всем пациентам с повышенным давлением или с теми сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут задерживать в организме жидкость. Также диета иногда помогает справиться с начальными этапами гипертонии без применения лекарств, уточнила диетолог.

Реальный дефицит соли может привести к летальному исходу, однако такое может возникнуть только на фоне полного отказа от еды. На бессолевой диете такое не случится, указала Залетова. Даже если человек перестанет добавлять хлорид натрия в пищу, он будет поступать в организм с натуральными продуктами, сказала специалист.

В заключение она напомнила, что для нормального существования необходимо в день употреблять 1,5 грамма соли. Такое количество можно получать при бессолевой диете из морепродуктов, овощей и фруктов, подытожила Залетова.

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