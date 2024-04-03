Врач Жито рассказал, как убрать жир с живота

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Количество висцерального или внутреннего жира в организме следует снижать из-за риска развития опасных заболеваний. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито.

Эксперт рассказал, что висцеральный жир откладывается на внутренних органах, а также нарушает их работу, в связи с чем представляет опасность для тела человека. Кроме того, указал Жито, такой жир способен стать причиной развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, жирового гепатоза и деменции.

По его словам, подобная проблема появляется из-за избытка углеводов, жирной пищи и периодического употребления алкоголя. На это также влияет низкая физическая активность и наследственность, уточнил врач.

"Для профилактики висцерального жира врач советует изменить питание. Оно должно быть сбалансированным и включать в себя больше сложных углеводов, чем быстрых. Помимо этого, необходимо заниматься аэробными нагрузками: бегом или интенсивной ходьбой", – говорится в сообщении.

При этом Жито указал, что небольшой живот не всегда свидетельствует об ожирении. Это может быть признаком избыточного газообразования или неправильной осанки.

Ранее диетолог Мария Волынкина рассказала, что недостаток физической нагрузки и голодание являются наиболее распространенными ошибками при похудении. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий, отметила она.