ДИТ Москвы назвал приоритетные сферы тестирования 5G

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Московский 5G-демоцентр назвал транспорт, образование, безопасность и медицину приоритетными направлениями для совместного тестирования проектов связи пятого поколения (5G) с разработчиками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Также акцент в Москве сделают на такие смежные технологии, как искусственный интеллект (ИИ), робототехника, расширенная реальность (XR) и цифровые двойники. По данным обзора практик применения 5G в мире, за последние 2,5 года в список наиболее востребованных сфер использования 5G вошли логистика и транспорт, медицина, развлечения, медиа и спорт, а среди технологий – ИИ, XR и робототехника.

Как рассказал руководитель столичного 5G-демоцентра, советник замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Евгений Новиков, на Москву приходится большая часть всех тестов 5G, проводимых в стране. В ближайшее время ожидается развитие направления 5G-практик в транспорте, медицине, образовании и безопасности, а также появления новых стартапов и разработок. В условиях мегаполиса связь пятого поколения может быть очень востребованной, отметил он.

Новиков указал, что московская лаборатория помогает компаниям проводить тестирование разработок, которые могут способствовать решению городских задач в области безопасности, промышленности, медицины, образования и транспорта. По его словам, ДИТ Москвы отбирает готовые продукты и проекты в стадии прототипов для тестирования в 5G-демоцентре.

Так, с 2020 года 30 разработчиков закончили испытания и представили их результаты столичным ведомствам, бизнес-партнерам и общественности. Многие решения после тестирования находятся применение в различных сферах жизни, уточнил руководитель московского 5G-демоцентра.

Ранее Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G в России. Как заявили в ведомстве, они должны появиться в каждом регионе страны до 2030 года. Также до 2030-го в 16 российских городах с численностью более миллиона человек должны появиться коммерческие сети, которые предоставляют услуги на сетях пятого поколения, сказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.