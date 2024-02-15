Протестировать свои решения в городском 5G-демоцентре теперь могут все разработчики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подать заявку на тестирование и пилотирование своих проектов в городском 5G-демоцентре разработчики теперь могут онлайн на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщает столичный департамент информационных технологий.

Благодаря новой форме заявки протестировать свои разработки могут не только юридические лица и предприниматели, но и физлица. Оставить заявку можно на сайте.

"Теперь, предоставив возможность физическим лицам тестировать свои разработки, мы открываем двери московского демоцентра в том числе для студентов технологических вузов", – приводят на портале мэра и правительства Москвы слова замруководителя департамента Дмитрия Головина.

Разработчикам доступно две опции – тестирование и пилотирование. Опция "тестирование" позволяет использовать оборудование центра, а "пилотирование" предполагает полноценное резидентство в 5G-демоцентре в рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы.

5G-демоцентр был открыт столичным департаментом информационных технологий в октябре 2020 года в павильоне "Умный город" на ВДНХ. На площадке работает сеть 5G.

До этого стало известно, что в 2023 году в Москве открылась 51 инновационная площадка. Среди них, в частности, оказались кластеры "Ломоносов" и "Феникс". Более того, шесть производственных площадок получили статус технопарков.



Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году