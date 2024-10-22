"Техно": москвичи стали чаще обращаться к приложениям для онлайн-гадания

Цифровые гадания набирают все большую популярность у москвичей. Эзотерические чат-боты и нейросети, умеющие раскладывать карты Таро, соревнуются за клиентов с офлайн-гадалками, спрос на которых вырос по итогам 2024 года на 300%.

Например, в Telegram есть чат-бот, который предлагает гадание на Таро или печенье с предсказанием. По словам таролога Екатерины Зинченко, такие сервисы не будут конкурировать с реальными гадалками, так как они неспособны глубоко разобрать вопрос.

Подробнее – в программе "Техно".