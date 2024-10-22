Количество заболевших гриппом и ОРВИ в России снизилось на 3,4% за неделю

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В России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю было зарегистрировано свыше 779 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны.

По данным Роспотребнадзора, 17,4% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

"В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Положительные находки вирусов гриппа единичны", – говорится в сообщении.

Кроме того, в регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. В настоящее время привито более 45,7 миллиона человек.

Продолжается и снижение количества случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зарегистрировано свыше 24,7 тысячи случаев, уточнили в ведомстве.

Пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники. Об этом ранее заявила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, массовая заболеваемость гриппом начала наступать раньше, чем это было до пандемии COVID-19.

В настоящее время сезон заболеваемости только начинается. Среди россиян активно распространяются риновирусы, что является характерным явлением для осеннего периода, сказала эксперт.