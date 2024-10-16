В Москве растет популярность среднего специального образования

Система среднего специального образования демонстрирует высокую конкурентоспособность с высшими учебными заведениями. По данным исследования Высшей школы экономики, количество студентов в колледжах приближается к числу обучающихся в университетах.

На сегодняшний день в Москве функционируют 178 колледжей, в которых обучаются 275 тысяч студентов. К 2030 году планируется увеличение их числа до 420 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.