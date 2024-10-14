Более 50% московских работодателей хотят вернуть практику распределения выпускников вузов

Более 50% столичных компаний проявляют интерес к трудоустройству выпускников высших учебных заведений по распределению. Чтобы поддержать мотивацию молодых специалистов, некоторые предприятия внедряют более гибкую систему – договор целевого обучения.

Согласно этому договору, студентам оплачивается обучение, а после окончания вуза они обязаны отработать определенный срок в этой компании.

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